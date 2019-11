थाईलैंड दौरे पर रवाना PM मोदी, मुक्त व्यापार समझौते पर रहेंगी निगाहें

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड यात्रा के लिए आज सुबह लगभग 10 बजे रवाना हुए। पीएम मोदी 2 से 4 नवंबर तक थाईलैंड की यात्रा पर रहेंगे।

पीएम इस दौरान थाईलैंड में आसियान-इंडिया, ईस्ट एशिया और आरसीईपी समिट में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि थाईलैंड प्रवास के पहले दिन पीएम थाईलैंड में रह रहे भारतीय लोगों को संबोधित करेंगे।

इसके बाद पीएम गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मौके पर सिक्का और तमिल ग्रंथ तिरुक्कुल का थाई अनुवाद जारी करेंगे।





