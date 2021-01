कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, 22 तारीख की बैठक में हल निकलना तय

नई दिल्ली। सरकार और किसानों के बीच बुधवार को 10 वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज की बैठक साकारात्मक रही है, संभावना जताई जा रही है कि 22 तारीख को कोई हल निकल जाएगा।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित करने को कहा है। सरकार एक से डेढ़ साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने को पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बातचीत करें और समाधान निकालें।

