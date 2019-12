देशभर में एनआरसी लागू कराने के पक्ष में 65.4 फीसदी लोग: सर्वे

नई दिल्ली। देशभर में लगभग 65.4 फीसदी और असम में 76.9 फीसदी लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। वहीं, 66 फीसदी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस विचार का विरोध किया है।

यह बात आईएएनएस-सी वोटर के एक सर्वेक्षण में सामने आई है। यह सर्वेक्षण 17 से 19 दिसंबर के बीच देशभर में तीन हजार से अधिक लोगों के बीच किया गया। इस अवधि के दौरान असम, पूर्वोत्तर के राज्य और अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की गई।

Take a look: Do you support the proposal to implement #NRC across #India ? #CitizenshipAmendmentAct2019 #CAAProtest pic. Twitter .com/9zUPzaDJrG

सर्वेक्षण के अनुसार, देशभर में 65.4 फीसदी लोग एनआरसी को लागू करना चाहते हैं, जबकि 28.3 फीसदी लोगों ने इसका विरोध किया है। वहीं, 6.3 फीसदी लोग इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहते है। उन्होंने कहा कि वह इसके बारे में नहीं जानते हैं।

मुसलमानों में हालांकि 66.2 फीसदी लोग नहीं चाहते कि एनआरसी को देशभर में लागू किया जाए, जबकि 28.5 फीसदी लोगों ने इस विचार का समर्थन किया है। हिंदुओं में 72.1 फीसदी लोगों ने एनआरसी का समर्थन किया, जबकि 21.3 फीसदी लोगों ने इसका विरोध किया।

Take a look: Do you think that those who have not been able to provide proof of their being #Indian citizens under #NRC should get these punishments? #Votingrights should be suspended#CitizenshipAmendmentAct2019 #CAAProtest pic.twitter.com/PIr8LVYOMU