सिद्धारमैया पर कानूनी एक्शन की तैयारी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली। एक सभा के दौरान महिला का दुपट्टा खींचने के बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। दरअसल, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्नाटक के डीजीपी को इस मामले से संबंधित चिट्ठी लिख डाली है और पूछा है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्नाटक के डीजीपी नीलमणी राजू को खत लिखा है और पूछा है कि इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है।

बीजेपी ने मांगा सिद्धारमैया का इस्तीफा

एक तरफ सिद्धारमैया के खिलाफ कानूनी एक्शन लिए जाने की तैयारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों ने उनपर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने सिद्धारमैया को बर्खास्त करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राहुल गांधी इस मामले पर जवाब दें कि आखिर सिद्धारमैया करना क्या चाह रहे थे? प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये अपराध है, सिद्धारमैया ने उस महिला के साथ बद्तमीजी की है।

सिद्धारमैया के पास शिकायत लेकर पहुंची थी महिला

आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सिद्धारमैया इस मामले को लेकर बुरी तरह से विवादों में फंस सकते हैं। एक सभा के दौरान सिद्धारमैया ने महिला के साथ सरेआम अभद्रता की है। इस घटना के एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने अपनी बात रख रही एक महिला से माइक छीनना चाहा। इसी दौरान महिला का दुपट्टा सिद्धारमैया ने पकड़कर खींच दिया।

#UPDATE National Commission for Women (NCW) writes to Neelmani Raju, DGP of Karnataka asking for investigation into the matter. https://t.co/tt1JCYunRM