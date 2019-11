अयोध्या फैसले पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में 'नेशनल हेराल्ड' ने मांगी माफी

नई दिल्ली। अयोध्या मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले पर देशभर के लोगों व धर्म-संप्रदाय की ओर से प्रतिक्रियाएं आई। सभी ने एक स्वर में इस बात को माना कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक और सर्वमान्य है।

सियासी दलों ने भी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और न चाहते हुए भी कुछ दलों को समर्थन में बयान देना पड़ा। क्योंकि इससे पहले तक राम मंदिर के मामले पर कई सियासी दल इस फैसले के बिल्कुल विपरित विचार रखते आए हैं।

कई धर्मगुरुओं ने NSA अजीत डोभाल से की मुलाकात, कल्बे जवाद बोले- वर्षों पुराना मामला खत्म होने पर गर्व

इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। लेकिन अगले ही दिन पार्टी के मुखपत्र 'नेशनल हेराल्ड' में पार्टी के रुख के विपरीत एक आलेख छपा, जिसको लेकर अब काफी आलोचना हो रही है।

कांग्रेस ने अयोध्या फैसले पर कहा था कि वह राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में है। लेकिन उसकी आलोचना नेशनल हेराल्ड में छपे एक लेख में यह कहे जाने को लेकर हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही फैसला दिया, जैसा विश्व हिंदू परिषद और भाजपा चाहती थी।

We apologise if the article ‘Why a devout Hindu...’ hurt anyone or any group’s sentiments. The views expressed in the article are author’s personal views and do not reflect those of #NationalHerald https://t.co/J1r9GlsVHv