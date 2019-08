नवी मुंबई: पिकनिक मनाने गईं चार छात्राएं झरने में बहीं, एक का शव बरामद

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के बीच नवी मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पांडवकडा झरने में नहाने गईं 4 चार छात्राएं पानी में बह गई। जिसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार 7 छात्राएं शनिवार को नवी मुंबई में पिकनिक मनाने गईं थी। जानकारी मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है।

तभी अचानक झरने में आया बारिश का पानी 4 लड़कियों को बहा कर ले गया। तभी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। बचाव अभियान के दौरान तीन लड़कियों को किसी तरह बचा लिया या, लेकिन एक की डूबने से मौत हो गई।

Maharashtra: 4 people drowned in Pandavkada waterfall, in Kharghar of Navi Mumbai today. Police and fire dept are present at the spot. Body of one person has been recovered, search is underway for the remaining three.