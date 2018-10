अमृतसर रेल हादसे पर नवजोत सिंह सिद्धू का केंद्र पर बड़ा हमला, इसके पीछे रेलवे की लापरवाही

चंडीगढ़: पंजाब सरकार के मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर रेल हादसे पर प्रेस कॉफ्रेंस कर सफाई दी । नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। इस दौरान सिद्धू ने कहा कि रेल हादसे के पीड़ित अब मेरे परिवार का हिस्सा हैं।सिद्धू ने कहा कि हादसे में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी देखरेख की जिम्मेदारी अब उनके ऊपर है। सिद्धू ने ताउम्र उन परिवारों का खर्च उठाने की बात की है जिन परिवारों में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू ने इस हादसे के पीछे रेलवे को जिम्मेदार ठहराया । सिद्धू ने कहा कि इस हादसे के पीछे रेलवे की लापरवाही साफ दिख रही है।

Railway engine, police, guards, tracks belong to Centre&FIR also has been lodged by Centre.Driver was given clean chit* within 6 hrs, why his name hasn't been revealed? Is it possible when a train is approaching guards can't see it: Navjot Sidhu, Congress #AmritsarTrainAccident https://t.co/ZNtUxZfCUu