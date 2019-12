हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति पर भारत की नजर : नौसेना प्रमुख

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति पर बराबर नजर बनाए हुए है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत किसी भी खतरे को नाकाम करने में सक्षम है।

4 दिसंबर को है नौसेना दिवस

चार दिसंबर को नौसेना दिवस समारोह से पहले यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, "चीन ने 2008 से हिंद महासागर में उपस्थिति बढ़ाई है। हम उनपर बराबर नजर रखे हुए हैं।"उन्होंने कहा, "चीन का महासागरीय अनुसंधान पोत विशेष आर्थिक क्षेत्र में मौजूद हैं। औसतन सात-आठ जहाज इस क्षेत्र के पास मौजूद हैं।"

Navy Chief Admiral Karambir Singh at Navy Day press conference in Delhi: Letter of Acceptance (LoA) from the US for 24 MH-60R multi-role helicopters is here and the deal is expected to be signed. pic.twitter.com/mrSUKigQ0h

इसके साथ ही सिंह ने कहा कि नौसेना को जो भी त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है, वह करती है। एडमिरल करमबीर सिंह ने जोर देकर कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में पाकिस्तान की मंशा के बारे में भारतीय नौसेना पूरी तरह अवगत है।

उन्होंने कहा, "हमें उस आतंकी सूचना के बारे में भी जानकारी है, जो समुद्री मार्गों से भारत में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। हमने किसी भी खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा तंत्र लगा रखा है।"

Navy Chief Admiral Karambir Singh on appointment of Chief of Defence Staff (CDS): My expectation is that the CDS is suitably empowered to carry out all the decisions. Prime Minister has taken a historic decision. Navy had presented all its points on the issue to the government. https://t.co/7tUQ87n3v9