नौसेना की एंटी शिप मिसाइल ने लक्ष्य पर साधा सटीक निशाना, जहाज पूरी तरह से ध्वस्त

नई दिल्ली। इंडियन नेवी की कॉवेट्ट आइनएस कोरा ( Corvette INS Kora ) द्वारा शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी में छोड़े गए एंटी शिप मिसाइल (AShM) ने अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। इसे नौसेना के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। एंटी शिप मिसाइल सटीक निशाने पर लगने से जहाज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें से आग लपटें दिखाई दे रही हैं।

#WATCH: Anti-Ship missile (AShM) fired by Indian Navy's Guided Missile Corvette INS Kora hits the target at max range with precise accuracy in the Bay of Bengal.



Target ship severely damaged and in flames. pic.twitter.com/2mMt7JZoPi