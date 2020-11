ड्रग्स मामले में मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और पति हर्ष हिरासत में, घर से मिला गांजा

नई दिल्ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने शनिवार को कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के मुंबई स्थित घर पर छापेमारी कर गांजा जब्त किया है। इसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया है। अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सोवा सहित तीन अलग-अलग स्थानों पर जांच एजेंसी द्वारा छापेमारी की गई।

Narcotics Control Bureau conducts a raid at the residence of comedian Bharti Singh in Mumbai: NCB#Maharashtra