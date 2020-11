अभिनेता Arjun Rampal को भेजा समन, 13 नवंबर को एनसीबी करेगी पूछताछ

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने हाल में अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी की थी। इस मामले में अभिनेता की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स से बुधवार को एनसीबी ने पूछताछ की थी।

गैब्रिएला को दोबारा से पूछताछ के लिए एनसीबी ने बुलाया है। ड्रग मामले को लेकर पूछताछ के लिए अभिनेता अर्जुन रामपाल को भी समन भेजकर 13 नवंबर यानी शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तलब किया है।

Mumbai: Actor Arjun Rampal summoned by Narcotics Control Bureau on 13th November



NCB conducted a raid at his premises on November 9.

