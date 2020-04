घर से ही पढ़ाई लिखाई जारी रखने के लिए एनसीईआरटी ने तैयार किया वैकल्पिक कैलेंडर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान भी छात्रों की पढ़ाई लिखाई घर से ही सुचारू रूप से जारी रखने के लिए एनसीईआरटी ने वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर तैयार किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को इसे जारी किया।

इस कैलेंडर की मदद से छात्र अभिभावकों और शिक्षकों की मदद से पढ़ाई कर सकेंगे। कक्षा 1 से 12 तक की सभी कक्षाएं और विषय इस कैलेंडर में शामिल होंगे। यह कैलेंडर सभी बच्चों के सीखने की जरूरत का ध्यान रखेगा, जिसमे दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं। ऑडियो बुक्स, रेडियो कार्यक्रमों से उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाएगा।

कैलेंडर को सप्ताहवार दिया गया है और इसमे पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के अध्याय या विषय से संबंधित रुचिकर और चुनौतीपूर्ण गतिविधियां शामिल की गई हैं। शिक्षा के अलावा योग आदि शारीरिक शिक्षा से जुड़ी गतिविधिया भी दी गईं हैं। तनाव और चिंता को दूर करने के तरीके भी सुझाए गए हैं।

Launched Alternative Academic Calendar today.

