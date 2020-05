क्या प्लेन में सफर करने के बाद आपको क्वारंटाइन में रहना होगा?, जानें हवाई यात्रा से जुड़ी 10 बड़ी बातें

-Coronavirus: देश में 25 मई से घरेलू उड़ान ( Flight Services ) सेवाएं होगी। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस ( Guidelines for Air Travel ) जारी की है।

-Domestic Flights From 25 May: गुरुवार को उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ( Hardeep Singh Puri ) ने यात्रा को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की।

-फिलहाल एक तिहाई क्षमता के साथ विमानों ( Air Flight Services Resume ) का परिचालन शुरू किया जा रहा है, समय के साथ और भी बढ़ाया जाएगा।