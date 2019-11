घर और पड़ोस को सुरक्षित बनाने की जरूरत : स्मृति ईरानी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने मंगलवार को कहा कि महिलाओं और बच्चों को हिंसा और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए उनके घरों और पड़ोस में सुरक्षा सुनिश्चित करना तात्कालिक आवश्यकता है। ईरानी यहां महिला और बाल विकास मंत्रालय और फेसबुक की ओर से आयोजित दूसरे दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन में अपने विचार रखे।

महाराष्ट्र को लेकर कुमारस्वामी का बड़ा बयान, कहा-कांग्रेस शिवसेना के बदले BJP का समर्थन करें

मंत्री ने एनसीआरबी के 2017 के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराध के तीन लाख मामलों में अपराधी पति और संबंधी थे। इसलिए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का विषय घर के नजदीक होता है। उन्होंने बताया कि एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार 42 प्रतिशत पुरुष घरेलू हिंसा को उचित बताते हैं और 62 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा का समर्थन करती हैं।

मंत्री ने बताया कि स्थानीय क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप सेंटर जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश में प्रत्येक महीने 10 वन-स्टॉप सेंटर खुल रहे हैं और इस वर्ष के अंत तक प्रत्येक जिले में एक वन-स्टॉप सेंटर होगा।

At a program organised to commemorate golden jubilee of Inner Wheel District 314 in Mumbai, interacted with women on a wide array of subjects ranging from women’s safety to children’s rights to financial security. pic.twitter.com/7q24c14w3X