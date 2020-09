NEET-JEE Exam 2020: SC पहुंचे याचिकाकर्ताओं में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री Uday Sawant भी शामिल

मुंबई। नीट और जेईई परीक्षा ( NEET-JEE Exam 2020 ) स्थगित कराने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सावंत ( Uday Sawant ) भी शामिल थे।

लंबे वक्त से JEE-NEET परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी खुशखबरी

दरअसल, बीते 28 अगस्त को नीट और जेईई मेंस आयोजित कराने को हरी झंडी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ छह राज्यों के मंत्रियों ने समीक्षा याचिका दाखिल की। इन मंत्रियों द्वारा यह कदम उठाए जाने से पहले कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक की थी। इस बैठक के दौरान जेईई-नीट परीक्षा को कोरोना वायरस महामारी के दौर में छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर सहमति बनी थी।

इस बात की जानकारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बैठक वाले दिन ही दे दी गई थी। इसके बाद 28 अगस्त को महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय रविंद्र सावंत, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रभारी मंत्री, श्रम विभाग एवं ईएसआई (एमबी) योजना और कानून एवं न्यायिक विभाग मलय घटक, झारखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, राजस्थान के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, संस्कृति, योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत और पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं श्रम कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह सिंधु ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दाखिल की।

Supreme Court refuses to entertain the review petition filed by ministers of six states, seeking review of the court's August 17 order to conduct NEET-UG and JEE (Mains) examinations. pic.twitter.com/3kKLm5VX3n