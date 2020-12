दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1935 नए मामले सामने आए, 47 मरीजों की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक तीन प्रतिशत से भी कम सक्रिय मामले बचे हैं। ये अब तक का सबसे कम आंकड़ा रहा है। वहीं दिल्ली में कोरोना से रिकवरी दर अब तक के शीर्ष स्तर पर है। दिल्ली में इससे पहले स्थिति काफी नाजुक थी। यहां पर एक दिन में पांच से सात हजार मामले सामने आ रहे थे। वहीं मौत के आंकड़े सौ के पार पहुंच रहे थे।

Delhi reports 1984 new #COVID19 cases, 2539 recoveries and 33 deaths in the last 24 hours.



Total cases 6,07,454

Total recoveries 5,80,655

Death toll 10,014



Active cases 16,785 pic.twitter.com/J58dz94eaq