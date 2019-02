CBI के नए निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला की नियुक्ति पर आपत्ति, खड़गे ने पीएम को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI ) के निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला की नियुक्ति पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सीबीआई के नए निदेशक के नाम पर आपत्ति जताई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चयन समिति के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीबीआई चीफ की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। एंटी करप्शन जांच का अनुभव नहीं होने का हवाला देते हुए खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। खड़गे ने इस पद पर जावेद अहमद के नाम का प्रस्ताव रखा था। लेकिन सरकार ने आखिरकार ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का नया निदेशक बना दिया है। बता दें कि सीबीआई के नए निदेशक को लेकर सेलेक्शन कमेटी ने 33 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था। इस लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों में सबसे उपर मध्य प्रदेश के डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला का नाम चल रहा था।

