नई दिल्ली। सीबीएसई की दोबारा होने वाली परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो गई है। 12वीं के अर्थशास्त्र की होगी परीक्षा 25 अप्रैल को होगी। जबकि 10वीं के गणित का पेपर जुलाई में हो सकता है। स्कूल एजूकेशन के सचिव अनिल स्वरूप के अनुसार 10वीं की परीक्षा के जुलाई में होने की संभावना है। बता दें कि पेपर लीक होने के बाद सीबीएसई ने अपनी आॅफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर अगले हफ्ते परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा की जानकारी दी थी।

Regarding Class 10th re examination, as leak was restricted to Delhi and Haryana, if it at all a re-exam will happen, it will happen only in Delhi & Haryana and a decision will be taken on this in next 15 days. If at all a re-exam is done, it will be in July: Secretary Education