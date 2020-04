जम्मू-कश्मीरः नई डोमिसाइल नीति जारी, 15 साल रहने वाला माना जाएगा निवासी

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र और केरल समेत कुछ राज्यों में हालात चिंता जनक हो चुके हैं। इस बीच जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) से बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना से जूझते हालातों के बीच केंद्र सरकार ( Central Govt ) ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए नए डोमिसाइल ( New Domecile ) नियमों का ऐलान किया है।

इस नियम के मुताबिक अब जम्मू-कश्मीर में 15 साल तक रहने वाला व्यक्ति या जिसने सात साल पढ़ाई की है और 10वीं और 12वीं की परीक्षा, यहां के किसी स्थानीय संस्थान से दी है, वह यहां का निवासी कहला सकता है।

After 8 months of revocation of #Article370, centre has now notified #DomicileLaw



Jiska hamein tha intzaar wo ghadi aa gayi.. 😊



so who will b #domicile of Jammu and Kashmir and who is eligible for employment in the region.. Check out here... pic.twitter.com/t3IZTQqZxm