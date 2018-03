आर्मी ने बनाया एलफिंस्टन रोड स्टेशन पर नया ब्रिज, फूल बेचने वाले के हाथों कराया गया उद्घाटन

मुंबई: मुंबई के एलफिंस्टन रेल हादसे में 23 बेगुनाहों की जान चली गई थी। इस हादसे को लेकर प्रशासन और सरकार की खूब किरकिरी हुई थी, लेकिन हादसे के 4 महीने के बाद ही यहां पर एक नया ब्रिज तैयार कर दिया गया है और मंगलवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुद अपनी मौजूदगी में एलफिंस्टन रोड स्टेशन पर बने नए ब्रिज का उद्घाटन कराया। इस ब्रिज के उद्घाटन की खास बात ये रही कि पीयूष गोयल ने किसी वीआईपी नहीं बल्कि आम लोगों के हाथों से इस नए ब्रिज का उद्घाटन करवाया।

फूल बेचने वाले के हाथों कराया गया उद्घाटन

मंगलवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आम नागरिकों से मुंबई में एलफिंस्टन रोड समेत तीन फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन कराया गया। आपको बता दें कि सितंबर 2017 में इसी जगह पर पुराने ब्रिज पर भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 30 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए थे। मीडिया रिपोर्टस की मानें तो इस ब्रिज का उद्घाटन एक फूल बेचने वाले के हाथों से कराया गया है। अब ये ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया गया है।

हादसे में मारा गया था फूल बेचने वाले का बेटा

एक आम व्यक्ति के हाथों ब्रिज के उद्घाटन की वजह ये मानी जा रही है कि इस ब्रिज के पास ही फूलों का बाजार है। इस ब्रिज का काफी इस्तेमाल फूल बेचने वाले लोग करते हैं। यहां हुए हादसे में एक फूल बेचने वाले का बेटा भी मारा गया था।

सेना ने बनाया है ब्रिज

आपको बता दें कि इस नए ब्रिज का निर्माण सेना के द्वारा कराया गया है। इसके अलावा करेरी रोड और अंबाली में भी 2 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया गया है। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने एलफिंस्टन रोड स्टेशन पर इस नए ब्रिज का निर्माण कर रिकॉर्ड बना दिया है। आर्मी ने इस ब्रिज को सिर्फ 117 दिनों में पूरा कर दिया था। सेना की इस उपलब्धि की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपनी आर्मी को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने एलफिंस्टन रोड, करी रोड और अंबीवली में ब्रिज तैयार कर दिया और सिर्फ 117 दिनों का समय लिया।

