अब Domestic Flights में यात्रियों को मिल सकेगा खाना, COVID-19 के चलते नए नियम होंगे लागू

नई दिल्ली। कोरोना काल (Coronavirus Pandemic) के चलते एविऐशन इंडस्ट्री को कॉफी नुकसान पहुंचा है। काफी समय तक फ्लाइट्स का संचालन बंद रहने से जहां कई लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई, वहीं पैसेंजर्स को भी आने-जाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अनलॉक के बाद से घरेलू उड़ानों की छूट दे दी गई। मगर संक्रमण के डर से इसमें अभी तक कैटरिंग सेवा पर रोक थी। मगर अब घरेलू विमान उड़ान सेवा (Domestic Flight Service) के लिए अब नए एसओपी (New SOP) जारी किए गए हैं। जिसके तहत अब घरेलू उड़ान (Domestic Airlines) के दौरान यात्रियों को पहले की तरह पैक्ड खाना परोस सकेंगे। हालांकि इस दौरान एयरलाइंस कर्मियों को कुछ खास नियमों का पालन करना होगा।

नए एसओपी के तहत खाना परोसने (Catering Facility) के लिए साफ सुथरा डिस्पोजेबल ट्रे, प्लेट या कटलरी का इस्तेमाल किया अनिवार्य होगा। प्रत्येक मील या बेवरेज को परोसने से पहले एयरलाइंस कर्मियों को नए ग्लव्स पहनने होंगे, जिससे हाइजीन को मेनटेन किया जा सके। एयरलाइंस कंपनी को ध्यान रखना होगा कि सफर के दौरान सिर्फ डिस्पोजेबल कटलरी का इस्तेमाल करें। जिससे ये दोबारा इस्तेमाल में न लाए जा सके। इसके अलावा चाय, कॉफी और अन्य पेय पदार्थ डिस्पोजेबल ग्लास, बोतल, कैन और कंटेनर में ही परोसे जा सकेंगे।

मास्क पहनना होगा अनिवार्य

नई गाइडलाइन के अनुसार एयरलाइंस कर्मियों के अलावा पैसेंजर्स के लिए भी कुछ नियम है। प्रत्येक यात्री को सफर के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगर कोई यात्री मास्क पहनने से इनकार करता है तो उसका नाम एयरलाइन की ओर नो-फ्लाई लिस्ट में भी डाला जा सकता है। जिससे उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

Ministry of Civil Aviation permits airlines to serve pre-packed snacks, meals and beverages on domestic flights and hot meals and limited beverages on international flights pic.twitter.com/UBqB8NLd1d