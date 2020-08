Coronavirus in India: देश में अब तक का सर्वाधिक रिकवरी रेट और न्यूनतम मृत्यु दर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के तेजी से बढ़ते मामलों ( Coronavirus Cases in India ) के बीच अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं और लोगों को इस बीमारी से ठीक होने में मदद कर रही है। जब देश में अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए अनलॉक का तीसरा चरण लागू है, तो ऐसे में आपको भी इन अच्छी बातों को समझने के साथ इस महामारी ( covid-19 updates ) के समाज में फैले खौफ से लड़ने में आगे आना है। हालांकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहर जाते वक्त नियमित रूप से मास्क पहनना, बार-बार अच्छे ढंग से हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अभी जरूरी बना हुआ है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) ने गुरुवार को अपनी डेली ब्रीफिंग के दौरान बताया कि कोरोना वायरस से भारत में मरने वालों का आंकड़ा घटकर 2 फीसदी से काफी कम होकर अब 1.89 फीसदी पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रबंधन और इससे लड़ाई की आक्रामक रणनीति के चलते देश में इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है और देश में फिलहाल रिकवरी रेट ( corona patients recovery rate ) आज 74 फीसदी पहुंच गया है।

▪️ India conducts a record high of over 9 lakh tests in a single day, Tests Per Million rise to 23,668



▪️ Total recoveries reach nearly 21 lakh; 3 times more recovered patients than the active cases



Find more updates in PIB's daily #COVID19 bulletin

👉https://t.co/OwYPAIMeGX pic.twitter.com/1ashpOLEYi