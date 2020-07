तेजी से फैल रहे Coronavirus ने बदला रंग, 11 नए लक्षण आए सामने, जानिए क्या है इससे बचने के उपाय

Highlights

- कोरोना वायरस (Coronavirus in india) के तेजी से बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हर दिन अपने लक्षण (Symptoms of Coronavirus) बदल रहा है

- शुरुआत में कोरोना लक्षण (New Symptoms of Coronavirus) के मात्र चार ही लक्षण थे, वही अब 11 लक्षण सामने आ रहे हैं

- केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Center Ministry of Health and Family Welfare) ने कोरोना वायरस के 11 लक्षणों की सूची जारी की है