बड़ी मांगः निर्भया केस के चारों दोषियों की फांसी का किया जाए लाइव प्रसारण

नई दिल्ली। देश को झकझोरने वाले निर्भया गैंगरेप-मर्डर केस (Nirbhaya gang rape case) के चारों दोषियों को बीते सप्ताह दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिया जा चुका है। चारों दोषियों को आगामी 22 जनवरी को तिहाड़ जेल में फांसी दी जानी है। इस बीच एक गैर-सरकार संगठन परी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Information and Broadcasting Ministry) को पत्र लिखकर बड़ी मांग की है। संगठन ने कहा है कि चारों दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने की प्रक्रिया का टेलीविजन चैनलों पर लाइव प्रसारण किया जाए।

A Non-Governmental Organisation (NGO), PARI has written a letter to Ministry of Information and Broadcasting requesting to 'allow national media along with International media to deliver a live telecast of the execution process of Nirbhaya rape case convicts on 22nd January'.