Nikita Tomar के पिता बोले - लव जिहाद कानून पहले बन गया होता तो मेरी बेटी की जान नहीं जाती

नई दिल्ली। निकिता तोमर के पिता ने अपनी बेटी की हत्या के सात दिन बाद एक बार फिर बयान दिया है। इस बार उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर कानून बनाने का निर्णय हरियाणा सरकार को पहले ही करना चाहिए था। अगर यह कानून पहले बन गया होता तो मेरी बेटी की जान नहीं जाती। उन्होंने सभी सियासी दलों व संगठनों से अपील की है कि इस मुद्दे पर सभी सरकार का साथ दें। लव जिहाद को लेकर प्रस्तावित कानून का समर्थन करें।

They should've taken this decision long back. If this law had been there, my daughter would not have died. All parties should come together & support this decision: Father of the woman who was shot dead in Ballabhgarh on Oct 26, on Haryana govt mulling a law against 'love jihad'