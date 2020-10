Nikita Tomar के पिता बोले - मैं चाहता हूं आरोपी को फांसी की सजा मिले

नई दिल्ली। बल्लभगढ़ में निकिता तोमर (Nikita Tomar) की हत्या के 3 दिन बाद उनके पिता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि निकिता के हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा मिले। उन्होंने कहा कि मुझे देश की न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है।

I want the accused to be hanged. I trust the judicial system of our country but it also depends on the handling of the case. There's CCTV footage, accused have confessed their crime, so there's no reason for delay: Father of the woman who was shot dead in Ballabhgarh on Oct 26. pic.twitter.com/CCdV5pXGV7