Telangana के श्रीशैलम पावर स्टेशन में लगी भीषण आग, 9 लोगों का शव बरामद, PM ने जताया दुख

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट ( Coronavirus Crisis) के बीच बड़ी खबर तेलंगाना ( Telangana ) से आ रही है। श्रीशैलम ( Srisailam ) स्थित लेफ्ट बैंक पॉवर हाउस में अचानक भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग अब भी फंसे हुए हैं। मरने वालों में कई इंजीनियर ( Engineer ) भी शामिल हैं। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच हुआ है। वहीं, घायलों को हॉस्पिटल ( Hospital ) में भर्ती कराया गया है।

#UPDATE Nine persons trapped inside the Left Bank Power House in Srisailam, in Telangana side, have lost their lives in the fire accident: Telangana State Power Generation Corporation Limited https://t.co/9kMA1D9jBK

तेलंगाना में भीषण आग

जानकारी के मुताबिक, आग गुरुवार देर रात लगी थी। बताया जा रहा है कि श्रीशैलम (Srisailam) बांध के किनारे स्थित लेफ्ट बैंक पावर स्टेशन में अचानक आग लग गई। आगे की लपटें इतनी तेजी फैलीं की पूरी बिल्डिंगी में धुंआ ही धुंआ नजर आने लगा। घटना की खबर तुरंत आस-पास में पैल गई और स्टेशन के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। तकरीबन 10 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। जबकि, कुछ लोग अब भी अंदर फंसे हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास जारी है। वहीं, इस दर्दनाक हादसे में अब तक नौ लोगों की लाश मिल चुकी है। मरने वालों में कई इंजीनियर भी शामिल है। इधर, फायर ब्रिगेड ( Fire Brigade ) की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और राहत-बचाव कार्य जारी। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आगे कैसे लगी। क्योंकि, जहां आग लगी है वह एरिया जमीन के नीचे है।

Fire at the Srisailam hydroelectric plant is deeply unfortunate. My thoughts are with the bereaved families. I hope those injured recover at the earliest: Prime Minister Narendra Modi https://t.co/I2cdYcgwIY pic.twitter.com/v2W8saUfh5