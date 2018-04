नई दिल्ली। हमारे देश में प्रतिभावान लोगों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर से, जहां पर एक तरफ आज का युवा पत्थर फेंककर अपनी बात जाहिर करने पर विश्वास करते हैं वहीं यहां एक ऐसी प्रतिभा उभर कर सामने आई है जिसके बाद हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा।

बनाया काउंटिंग पेन

जम्मू-कश्मीर में नौ साल के बच्चे ने एक अद्धुत आविष्कार किया है। कश्मीर के बांदीपुरा के जुरेज में रहने वाले मुजफ्फर अहमद खान ने एक 'काउंटिंग पेन बनाया है।

Its a pen with casing attached to its rear. Once someone starts writing,it shows word count that will be displayed on small LCD monitor attached to it or can also be displayed on one’s mobile phone through a message: Muzaffar Ahmad Khan, who invented counting pen #JammuAndKashmir pic.twitter.com/lumBUycWiy