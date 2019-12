कानूनी अड़चनों के चलते इस वर्ष नहीं होगी निर्भया के दोषियों को फांसी

नई दिल्ली। तिहाड़ जेल प्रशासन निर्भया से दरिंदगी के चारों दोषियों को एक साथ ही फांसी पर लटकाने की तैयारी में है। लेकिन कानूनी दांव पेचों के बीच फांसी इस महीने के लिए अटक सकती है। दरअसल निर्भया की मां की याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई, जिन्होंने दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने की मांग की थी।

इस पर कोर्ट ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में इस पर 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। जबकि अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर तीन जजों की बेंच 17 दिसंबर को सुनवाई करेगी। इस पर दोपहर दो बजे खुली अदालत में सुनवाई होगी।

2012 Delhi gang-rape case: All four convicts produced before Delhi's Patiala House Court via video conferencing. https://t.co/LGRPryGMlM