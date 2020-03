निर्भया केस : आखिर लोग क्यों बता रहे निर्भया के इंसाफ को अधूरा, बोले- फांसी नहीं...

नई दिल्ली।

Nirbhaya Case Convicts : निर्भया के साथ दरिंदगी कर हत्या करने वालों को दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया। इसी के साथ 7 साल के लंबे इंतजार के बाद 20 मार्च 2020 को निर्भया ( Nirbhaya Gets Justice ) को इंसाफ मिल गया। चारों दोषियों ( Nirbhaya Convicts Hanged ) को तिहाड़ जेल में शुक्रवार को तड़के फांसी दी गई। फांसी के साथ ही दिल्ली तिहाड़ जेल के बाहर जश्न का माहौल हो गया। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर भी लोगों ने जश्न मनान शुरू कर दिया, लेकिन जश्न के बीच लोग इस न्याय को अधूरा बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि न्याय में देरी हुई और इंसाफ अधूरा रहा। सोशल मीडिया पर निर्भया के दोषियों को फांसी देने के साथ ही लोगों को प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। लोग इसे अंगड़ाई बताकर आगे बड़ी लड़ाई का संदेश दे रहे है।

फाँसी कोई सजा नहीं है। फाँसी तो अपराधियों को जीवन और जीवन के कष्ट से मुक्ति देने का सिस्टम है। किसी को फाँसी की सजा होती है, तो फाँसी होने तक उसे मानसिक पीड़ा होती है, फाँसी पर लटकने में महज 2 मिनट तकलीफ होती होगी। पर ज़िन्दगी भर की सजा तो उसके परिजनों को मिलती है।#Nirbhaya — वेद प्रकाश ActivistVed (@ActivistVed) March 20, 2020

फांसी नहीं महिलाओं का हो सम्मान

लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी, निर्भया के दोषियों को सजा मिल गई, लेकिन निर्भया को अभी इंसाफ नहीं मिला है। निर्भया को सही इंसाफ तब मिलेगा जब हर पुरुष महिलाओं को सम्मान करें।

Nirbhaya's mother has been waiting for justice for eight long years.

This one is for the tears that have dried up in her eyes as well as in the eyes of this country's judicial system.#NirbhayaCase #JusticeForNirbhaya pic.twitter.com/07CLt7M1Qi — राहुल साहू (@RahulSa88889566) March 19, 2020

अन्य मामलों में भी जल्द हो फैसला

इसके साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि देश में अन्य कई रेप के मामले में लंबित चल रहे हैं। ऐसे में अब भी इंसाफ बाकी है।

Finally #JusticeForNirbhaya is served..but the ultimate Justice for her soul can be served only when men respect every woman as their mother and all other pending cases also get the same Justice with in a short time hopefully🙏🏻 #NirbhayaCase pic.twitter.com/IrP19yzifi — Saiteja (@Saiteja_lallu) March 20, 2020

रातभर जागते रहे आरोपी

निर्भया के चारों दोषी रातभर जागते रहे। दोषी अक्षय कुमार, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जल्लाद पवन ने सूली पर लटकाया। फांसी देने के बाद तिहाड़ जेल के बाहर जश्न का माहौल दिखा। लोगों ने निर्भया जिंदाबाद, हर बेटी को न्याय मिले और भारत माता के नारे लगाते रहे।

#JusticeForNirbhaya My thoughts and prayers are with the parents, friends & loved ones of Nirbhaya. The wait has been long but the justice has been served. — Riteish Deshmukh (@Riteishd) March 20, 2020

पवन जल्लाद ने तोड़ा दादा का रिकाॅर्ड

पवन जल्लाद ( pawan Jallad ) के परिवार ने देश के बड़े मामलों में आरोपियों को फांसी पर लटकाया है। पवन का परिवार चार पीढ़ियों से फांसी देता आ रहा हैं। अंग्रेजों के समय पवन के परदादा लक्ष्मणराम ने जल्लाद काम शुरू किया था। पवन जल्लाद के दादा कालूराम ने एक साथ दो दोषियों को फांसी दी थी। इसी रिकाॅर्ड को पवन जल्लाद ने निर्भया के चारों दोषियों को फांसी पर लटका कर तोड़ा है।