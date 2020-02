निर्भया मामला : पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी की याचिका खारिज की

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ( Nirbhaya case: Delhi's Patiala House Court ) ने शनिवार को निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले दोषियों में से विनय कुमार (Convict Vinay Kumar ) की याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा इंतजाम काफी है। कोर्ट ने कहा कि फांसी की सजा पाने वाले दोषी के भीतर अवसाद और निराशा जैसे भाव आना स्वाभाविक हैं। मौजूदा केस में दोषी को पर्याप्त इलाज और मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराई जा रही है।

दरअसल आरोपी ने अपनी अर्जी में दावा करते हुए कहा कि मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया और सिर व हाथ की चोटों के लिए उसे बेहतर इलाज की जरूरत है।

