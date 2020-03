Nirbhaya Case: चाैथी बार जारी हाेगा डेथ वारंट, मां बोलीं- अब दोषियों के पास कोई विकल्प नहीं

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस में राष्ट्रपित रामनाथ कोविंद की ओर से दया याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली सरकार पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली सरकार की अर्जी पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरी तरफ इस मामले में दोषी पवन गुप्ता और उनके वकील को अदालत के नोटिस का जवाब देना है।

अदालत ने नया डेथ वॉरंट जारी करने के लिए गुरुवार दोपहर दो बजे का समय तय किया है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की याचिका पर भी सुनवाई होगी।

निर्भया रेप केस में तिहाड़ जेल ने पटियाला हाउस कोर्ट को लिखित अर्जी देकर बताया है कि पवन की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। ऐसे में 2 मार्च को डेथ वॉरंट पर लगाए गए स्टे की अब कोई जरूरत नहीं है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए चैथी बार डेथ वारंट जारी करने की अदालत से अपील की है।

बता दें कि निर्भया केस में 3 बार दोषियों की फांसी टल चुकी है। पीड़ित पक्ष को अब कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी निर्भया मामले में दोषी पवन की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी।

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: The four convicts have exhausted all legal remedies. I hope that a fresh death warrant will be issued by the court today. pic.twitter.com/wWLFT4E836