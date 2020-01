निर्भया केसः चारों दोषियों की फांसी पर कोर्ट ने लगाया स्टे, जेल अधिकारियों को देनी होगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप मामले ( Nirbhaya Gangrape Case ) में चारों दोषियों की फांसी 22 जनवरी को नहीं होगी। दोषी मुकेश कुमार की डेथ वारंट को रद्द करने वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्टे लगा दिया है।

इससे पहले मुकेश ने दिल्ली हाईकोर्ट में डेथ वारंट के फैसले को रद्द करने की याचिका लगाई थी जिस पर कोर्ट निचली अदालत में जाने के लिए कहा था।

2012 Delhi gangrape: Delhi Court directs Tihar jail authorities to file proper report by Jan 17 about status of scheduled execution of convicts. Directions passed after jail authorities informed, they wrote to Delhi govt on issue of scheduled execution in view of pending remedies