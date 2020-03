निर्भया केस: दोषियों को सूली पर लटकाने की तैयारियां पूरी, जल्लाद ने दी डमी फांसी

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस ( Nirbhaya Gang Rape Case ) के दोषियों को अगामी 20 मार्च को सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जाएगी। फांसी को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं, बुधवार सुबह पवन जल्लाद (Pawan Jallad ) ने डमी ( Dummy ) फांसी दी। तिहाड़ जेल ( Tihar Jail ) प्रशासन का कहना है कि अब बस 20 मार्च का इंतजार है।

जानकारी के मुताबिक, निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए पवन जल्लाद मेरठ से तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। यहां उन्होंने आज सुबह डमी फांसी दी, जो कामयाब रहा। तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि फांसी को लेकर हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली है और अब बस 20 मार्च का इंतजार है। गौरतलब है कि इससे पहले दोषी अक्षय ने मंगलवार शाम राष्ट्रपति के पास दूसरी दया याचिका दायर की है। हालांकि, इस याचिका पर राष्ट्रपति की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Tihar Jail officials: Hangman Pawan conducted dummy execution at the jail in Delhi today.



The four death row convicts of 2012 Delhi gang rape case - Mukesh Singh, Pawan Gupta, Vinay Sharma and Akshay Kumar Singh - are scheduled to be hanged on 20th March at 5.30 AM. (file pic) pic.twitter.com/Iwa78vDsik