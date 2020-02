निर्भया केसः SC ने तिहाड़ को दिया नए डेथ वारंट लाने का अधिकार, फांसी 13 को सुनवाई

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस ( Nirbhaya Gangrape Case ) में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। निर्भया के चारों दोषियों को एक साथ फांसी देने के हाईकोर्ट ( High Court ) के आदेश के खिलाफ केंद्र और दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने नोटिस जारी किया है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के लंबित रहने का ट्रायल कोर्ट से डेथ वारंट ( death Warrant ) जारी होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

Supreme Court: Justice Bhushan asks Solicitor General Tushar Mehta, "Your chart shows 3 mercy petitions have been rejected. Pawan hasn't filed. Why don't you file for a fresh death warrant?". https://t.co/iXTHWOx2x5