निर्भया केसः सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुकेश की अर्जी, अब फांसी तय, मां बोली- कानून पर भरोसा

नई दिल्ली। निर्भया मामले ( Nirbhaya Case ) में एक और नया मोड़ सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court )में दोषी मुकेश की अर्जी खारिज हो गई है। राष्ट्रपति ( President ) से दया याचिका ( Mercy petition ) खारिज होने के बाद मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुकेश की मांग थी कि उसकी फांसी को रद्द कर उसे उम्र कैद की सजा दी जाए।

इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट मुकेश की इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब मुकेश के पास बचाव के सारे विकल्प खत्म हो गए हैं। इसका साफ मतलब है कि अब मुकेश के फांसी होना तय है।

निर्भया के दोषी मुकेश का बड़ा खुलासा, भाई की जेल में की थी हत्या

आपको बता दें कि इससे पहले मुकेश के वकील ने मंगलवार को कई चौंकाने वाले खुलासे किए। वकील ने बताया कि मुकेश के साथ तिहाड़ में यौन उत्पीड़न हुआ है। यही नहीं एक और चौंकाने वाला बयान दिया है।

मुकेश कुमार सिंह ने कहा है कि उसके भाई राम सिंह ने जेल में आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई थी।

आपको बता दें कि निर्भया के 6 दोषियों में से एक राम सिंह ने 11 मार्च 2013 को ही जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। राम सिंह निर्भया मामले में मुख्य आरोपी होने के साथ ही निर्भया के दोस्त को लोहे की रॉड से पीटने वाले मामले में भी शामिल था।

निर्भया के दोषी के साथ तिहाड़ जेल में हुआ यौन उत्पीड़न, वकील का चौंकाने वाला खुलासा

मंगलवार को मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सुनवाई में मुकेश की वकील अंजना प्रकाश ने दावा किया कि इस मामले में एक आरोपी की जेल में हत्या कर दी गई थी।

Supreme Court dismisses petition (of 2012 Delhi gangrape convict Mukesh) and says there is no merit in the contention, alleged torture can't be a ground, all documents were placed before the President & he had taken them into consideration. pic.twitter.com/1C9dFrZrlE