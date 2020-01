निर्भया केसः सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पवन गुप्ता की याचिका, अपराध के वक्त नाबालिग होने का किया था दावा

नई दिल्ली। निर्भया केस ( Nibhaya Case ) में दोषी पवन गुप्ता ( Pawan Gupta ) की याचिका सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया है। पवन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर खुद को अपराध के वक्त नाबालिग बताया था।

वहीं पवन गुप्ता के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि निचली कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला सुनाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया।

पवन के वकील का कहना था कि नाबालिग होने के दस्तावेज दाखिल किए बिना कोर्ट की ओर सेजल्दबाजी में फैसला सुना दिया गया था।

2012 Delhi gang-rape case: Supreme Court to pronounce its order at 2:30 pm on Special Leave Petition (SLP) filed by Pawan Kumar Gupta. Pawan has claimed that he was a juvenile at the time of crime, and the Delhi High Court had ignored this fact. https://t.co/VKElKwHcTm