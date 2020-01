निर्भया केसः दोषियों की फांसी पर रोक के बाद जेल प्रशासन ने मांगी अगली तारीख, शुक्रवार को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप मामले ( Nirbhaya Case ) में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ( Patiala House Court )ने बड़ा फैसला दे दिया है। कोर्ट निर्भया के दोषी मुकेश की डेथ वारंट ( Death Warrant ) को रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फांसी पर रोक लगा दी है। इस फैसले से जहां दोषियों को राहत मिली है वहीं निर्भया के अभिभावक और जल्लाद पवन दुखी हैं।

दरअसल जल्लाद पवन ( Jallad Pawan ) को इस केस के तहत चारों दोषियों को फांसी देने पर 1 लाख रुपए की राशि मिलने वाली थी। पवन ने ये भी बताया था कि वो इस राशि को अपनी बहन की शादी में खर्च करेंगे। लेकिन अब फांसी के रुक जाने की वजह से जल्लाद पवन का ये सपना अधूरा रह सकता है।

The Delhi government today rejected the mercy plea of 2012 Delhi gang-rape case convict Mukesh Singh. https://t.co/jZlD0mHlvf