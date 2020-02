निर्भया केसः दोषियों की फांसी को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम, कुछ देर में आ सकती है डेथ वारंट की नई तारीख

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वर्ष 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप (Nirbhaya Gang Rape) मामले के चारों दोषियों की फांसी टल जाने के बाद शनिवार का दिन काफी अहम है। अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि दोषियों को फांसी कब होगी।

आपको बता दें कि इसी को लेकर कोर्ट में शनिवार को अहम सुनवाई होनी है। तिहाड़ जेल (Tihar Jail) प्रशासन ने पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट की अगली तारीख को लेकर याचिका दायर की है। तिहाड़ ने साथ में कहा है कि दोषी लगातार क्यूरेटिव पिटिशन और मर्सी पिटिशन के जरिये कानून के साथ खेल रहे हैं। इन सभी याचिकाओं को दाखिल करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है।

दोषी फांसी की प्रक्रिया को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में इनसे ये अधिकार अब ले लिए जाने चाहिए।

तिहाड़ जेल के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) द्वारा दोषी विनय शर्मा (Vinay Sharma) की दया याचिका (Mercy Petition) खारिज होने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन, पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) से बात कर चारों की फांसी की तारीख तय कर रहा है।

In the plea, MHA along with Tihar jail, mentions that

the convicts by filing their review/curative/mercy petition, one after the other at such a belated stage, are being permitted to play with law leading to unnecessarily prolonging execution&taking judicial process for a ride. https://t.co/uH4veER4Lo