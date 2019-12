हैदराबाद एनकाउंटर: निर्भया की मां ने थपथपाई पुलिस की पीठ, कहा- कोई सवाल खड़े मत करना

नई दिल्ली। हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस ने उसी जगह पर चारों दरिंदों का एनकाउंटर किया, जहां पर डॉक्टर दिशा के साथ गैंगरेप कर उन्हें जलाया गया था। इस खबर के आने के बाद हर वो शख्स खुश है, जो महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। एनकाउंटर की खबर पर निर्भया की मां आशा देवी ने भी खुशी जाहिर की है।

इससे बढ़िया सजा नहीं मिल सकती थी- आशा देवी

निर्भया की मां ने इस एनकाउंटर के लिए हैदराबाद पुलिस का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि उन दरिंदों को इससे सही सजा कोई मिल नहीं सकती थी, इससे बढ़िया इंसाफ दिशा के साथ हो नहीं सकता था। इस दौरान आशा देवी ने पुलिस की कार्रवाई की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं इस एनकाउंटर के लिए पुलिस की दरियादिली का धन्यवाद करती हूं, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए, पुलिसवालों के हाथ मत बांधिए। उन्होंने कहा कि बच्चियों के साथ हैवानियत करने वालों के लिए ऐसी सजा की जरूरत है। इस एनकाउंटर को कर पुलिस ने एक नजीर पेश की है।

Asha Devi , Nirbhaya's mother: I have been running from pillar to post for the last 7 years. I appeal to the justice system of this country and the government, that Nirbhaya's culprits must be hanged to death, at the earliest. https://t.co/VoT5iv2caf pic.twitter.com/5ICgJUYaNz