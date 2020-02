निर्भया की मां को नए डेथ वारंट की आस, बोलीं- तीन दशक में नहीं हुई किसी रेपिस्ट को फांसी

नई दिल्ली। दिल्ली में वर्ष 2012 में हुए गैंगरेप ( Nirbhaya Gangrape Case ) और हत्याकांड मामले में लगातार आगे बढ़ रही तारीखों और इंसाफ में देरी को लेकर निर्भया की मां का सब्र अब टूट चुका है। राजधानी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ( Patiala House Court ) में नए डेथ वारंट ( Death Warrant ) को लेकर सोमवार को सुनवाई होनी है। इससे पहले निर्भया की मां ने अपना दर्द बयां किया है।

निर्भया की मां का कहना है कि 32 वर्ष में मैंने किसी बलात्कारी को फांसी होते नहीं देखी। निर्भया के मामले में भी दोषी बस कानून का सहारा लेकर सजा से बचते आ रहे हैं।

निर्भया की मां ने नए डेथ वारंट को लेकर भी उम्मीद जताई है कि इस बार उसे निराशा नहीं होगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, 'हमें उम्मीद है कि सोमवार को डेथ वॉरंट जारी हो जाएगा।'

सुप्रीम कोर्ट दे चुकी आदेश

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने भी अपने ऑर्डर में कहा है कि पटियाला हाउस कोर्ट नया डेथ वारंट जारी कर सकती है।

महाकाल एक्सप्रेस में शिव मंदिर पर मचा बवाल, ओवैसी ने पूछा बड़ा सवाल

Asha Devi, Mother of 2012 Delhi gang-rape victim: Several dates (of court hearing) have come&gone but fresh death warrants haven't been issued yet. But we go with new hope in every hearing. Their lawyers use new tactics everyday, I can't say what will happen today but I'm hopeful pic.twitter.com/2y7fC1qmH1