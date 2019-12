Nirbhaya Gang Rape: रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई टली, CJI ने खुद को मामले से किया अलग

नई दिल्ली। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस ( Nirbhaya Gang Rape Case) में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई टल गई है। वहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ( CJI ) एसए बोबडे ( Arvind Bobde ) ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया है। CJI ने कहा कि वो इस मसले की सुनवाई के लिए बुधवार सुबह एक अलग बेंच का गठन करेंगे।

गौरतलब है कि मंगलवार को सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली की तीन न्यायाधीशों जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर. भानुमति की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने पुराने कोर्ट ऑर्डर शीट की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें पीड़िता की ओर से जो एक वकील अदालत में पेश हुए थे वह सीजेआई के करीबी रिश्तेदार हैं। यहां आपको बता दें कि फांसी की सजा पाए चारों आरोपियों में से एक आरोपी अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट से रहम की गुहार लगाई है। कोर्ट रूम में निर्भया के मात-पिता भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे।

