मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर साधा निशाना, निर्मला सीतारमण ने कहा-धन्यवाद

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार सुबह भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इसकी प्रतिक्रिया लेने की होड़ लग गई। हालांकि सीतारमण ने पूर्व पीएम की टिप्पणी पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से स्पष्ट मना कर दिया।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों के पूछे सवाल पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा, "क्या मनमोहन सिंह ने बोला है कि प्रतिशोध की राजनीति को त्यागें और अर्थव्यवस्था को मानवनिर्मित संकट से उबारने के लिए उचित सोच और समझ वाले व्यक्तियों से संपर्क करें? क्या... उन्होंने ऐसा ही कहा है?... ठीक है। आपका धन्यवाद। मैं उनके इस बयान को स्वीकार करती हूं। यही मेरा उत्तर है।"

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद मीडिया से रूबरू हुई थीं।

इस दौरान आर्थिक मंदी को लेकर भी वित्त मंत्री से सवाल पूछा गया और क्या सरकार आर्थिक मंदी को मान रही है, पर प्रतिक्रिया ली गई। इस पर सीतारमण ने कहा, "मैं उद्योगों के साथ बैठक कर रही हूं। उनके साथ राय-मशविरा लिया जा रहा है। उनसे सुझाव ले रही हूं ताकि स्पष्ट हो सके कि वो क्या उम्मीद करते हैं और ऐसे वक्त में सरकार से क्या चाहते हैं। मैं उन्हें इस पर जवाब भी दे रही हूं। पहले भी मैंने ऐसा दो बार किया है और ऐसा आगे भी करती रहूंगी।"

गौरतलब है कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर नीचे गिरकर पांच फीसदी पर पहुंच गई थी। इस पर पूर्वी पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। पूर्व पीएम ने रविवार सुबह कहा था कि देश की आर्थिक स्थिति काफी चिंताजनक है। उन्होंने इस मंदी के लिए मोदी सरकार के विभिन्न कुप्रबंधनों को जिम्मेदार बताया।

सिंह ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पांच प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि यह साबित करती है कि देश फिलहाल दीर्घावधि तक जारी रहने वाली आर्थिक मंदी केे दौर में है। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता मौजूद है।

पूर्व पीएम ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, "हिंदुस्तान इस दिशा में बढ़ना जारी नहीं रख सकता है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि वो बदले की राजनीति छोड़कर मानवनिर्मित संकट से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए सभी योग्य और समझदार दिमाग वाले व्यक्तियों की आवाज सुनें।"

इतना ही नहीं पूर्व पीएम ने नोटबंदी को लेकर भी मौजूदा केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह बात विशेषतौर पर परेशान करने वाली है कि विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि 0.6 फीसदी है। इससे साफ है कि हमारी अर्थव्यवस्था नोटबंदी और फिर जल्दबाजी में लागू की गई जीएसटी की गलती से अब तक बाहर नहीं निकल सकी है। निवेशकों का विश्वास डगमगाया हुआ है।

