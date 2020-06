Nisarga Cyclone : शाम 7 बजे तक मुंबई हवाई अड्डे पर नहीं होगी विमानों की टेक-ऑफ और लैंडिंग

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के समुद्री तट से #Nisarga Cyclone टकराने के बाद उत्पन्न संभावित खतरे को देखते हुए मुंबई में देर शाम 7 बजे तक सभी तरह की उड़ानें पर रोक लगा दी गई हैं। तब तक मुंबई के शिवाजी छत्रपति महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ( Shivaji Chhatrapati Maharaj International Airport ) पर न तो कोई विमान लैंड करेगी न ही टेक-ऑफ ( Take off and Landing ) ।

Till 19:00 hrs, no take-off or landings would take place at the airport due to #CycloneNisarga : Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai