नीति आयोग ने किया दावा, पिछले चार वर्षों में 4.8 मिलियन नौकरियां मिली

नई दिल्ली। मोदी सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल कुछ दिन पहले जारी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि भारत में मौजूदा समय में बेरोजगारी सबसे उच्चतम स्तर पर है। लेकिन नीति आयोग ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में प्रेस वार्ता करते हुए देश की जनता को बताया कि बीते चार वर्ष में लाखों लोगों को नौकरियां दी गई है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बताया कि EPFO के आंकड़ों के मुताबिक 4.8 मिलियन नौकरियां मिली है। पिछले चार वर्षों की बात करें तो ओला-ऊबर ने 2.2 मिलियन नौकरियां दी है। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि लोगों को नौकरियां जरूर मिली है लेकिन अच्छी नौकरियों की अभी भी कमी है। नीति आयोग के चेयरमैन ने कहा राजीव कुमार ने कहा कि सरकार ने अभी तक रोजगार के संबंध में कोई आधिकारिक डाटा जारी नहीं किया है। इस संबंध में मार्च तक रिपोर्ट जारी करने की योजना है।

niti aayog vice chairman Rajiv Kumar: Government did not release the data (on jobs) as it is still being processed. When the data is ready we will release it. pic.twitter.com/2aO9uFxKUu

NITI Aayog Vice Chairman Rajiv Kumar: Data collection method is different now, we are using a computer assisted personal interviewee in the new survey. It is not right to compare the two data sets, this data is not verified. It is not correct to use this report as final. pic.twitter.com/AVUuD0wYDZ