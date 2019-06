Patrika First To Last: एक क्लिक में जानें, देश-दुनिया की सुबह से रात तक की 10 बड़ी ख़बरें

पीएम मोदी ने नीति आयोग के पुनर्गठन की मंजूरी दी पंजाब मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, सिद्दू का मंत्रालय बदला अब दीदी के लिए काम करेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशान्त किशोर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने आतंकी को ढेर किया शरद पवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की तारीफ की तेलंगाना में कांग्रेस को मिल सकता है बड़ा झटका चीन के शिनजियांग में ढहाई गईं मस्जिदें अब कर्ज लेना होगा सस्ता, RBI ने घटाई ब्याज दरें ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज के बीच मैच जारी 'भारत' को Box Office पर अच्छा रिस्पॉन्स