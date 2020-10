Nitin Gadkari ने गोवा को दिया मैरीटाइम क्लस्टर का तोहफा, औद्योगिक कारोबार को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली। रविवार को विजय दशमी के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ( Nitin Gadkari ) ने गोवा को एक तोहफा दिया है। उन्होंने गोवा ( Goa ) के सलहेटा स्थित वर्ना औद्योगिक एस्टेट में समुद्री क्लस्टर ( maritime cluster ) की नींव रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे गोवा में उद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा। खासकर समुद्री कारोबार में पहले से तेजी आएगी।

Union Road Transport & Highways Minister Nitin Gadkari virtually lays foundation stone of Maritime cluster at Verna Industrial estate in Salcete, Goa pic.twitter.com/XzvRzWRdin