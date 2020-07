कोरोना काल में गडकरी का फार्मूलाः चार घंटे काम कर 20 हजार महीना की कमाई

मुंबई। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) से जूझ रहे देश में ना केवल अर्थव्‍यवस्‍था बल्कि लॉकडाउन ( coronavirus lockdown) में लोगों के रोजगार ( employment news ) भी काफी प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश के हालात संभालने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज भी घोषणा की थी। हालांकि उससे लोगों को प्रत्यक्ष रूप से उतना फायदा नहीं मिला। लेकिन केंद्रीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ( Nitin Gadkari ) ने सोमवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए जनता के एक बड़े समूह को रोजगार से जोड़ने का बड़ा फॉर्मूला बताया।

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मंत्रालय 10 लाख महिलाओं को सोलर चरखा ( Solar Charkha ) देने जा रहा है। एक महिला रोजाना इस सोलर चरखे पर 4 घंटे काम करके एक महीने में 20 हजार रुपये तक की कमाई ( Solar Charkha Mission Jobs ) कर सकती है। उन्होंने कहा कि चरखा चलाकर महिलाएं जो सूत बनाएंगी, उसकी खरीदारी मंत्रालय करेगा।

इस दौरान उन्होंने कहा कि देसी गायों के गौमूत्र की भी तमाम विशेषताएं हैं। काफी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे के एक इंस्टीट्यूट में गए थे जहां गाय के गौमूत्र से बिजली तैयार की गई थी। अपनी देसी गायों के गौमूत्र की भी अलग विशेषता है।

Inaugurated Solar Charkha unit in Sevapuri, Varanasi. It will provide direct employment to 150 local women. KVIC Leave no one behind.@PMOIndia,@CMOfficeUP,@BJP4India pic.twitter.com/BD6lfFnj3r