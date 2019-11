अयोध्या मामले पर नीतीश कुमार का बयान, बोले- SC के फैसले का सम्मान हो

नई दिल्ली। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। CJI रंजन गोगोई ने फैसला सुनाते हुए अयोध्या की विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया है। CJI ने सरकार को आदेश दिया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया जाए और तीन महीने में मंदिर निर्माण के लिए योजना बनाई जाए। इस फैसले का बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत किया है।

नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सबको सौहार्द बनाए रखने के लिए कहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि अयोध्या पर फैसला सर्व सहमति से लिया गया है। उन्होंने कहा कि SC का जो भी फैसला है उसका सम्मान होना चाहिए। गौरतलब है कि सीएम नीतीश ने फैसले से पहले भी कहा था कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो वो सबको मान्य होना चाहिए। इस मसले को लेकर समाज में सौहार्द होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

Bihar Chief Minister Nitish Kumar on #AyodhyaVerdict: Supreme Court's judgement should be welcomed by everyone, it will be beneficial for the social harmony. There should be no further dispute on this issue, that is my appeal to the people. pic.twitter.com/WbSypWgoyI