कटिहार/ किशनगंज। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में के दौरान एक तरफ जहां बीजेपी के नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए सरकार दोबारा बनने पर घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने की बात कही। वहीं से कुछ सौ-सवा सौ किलोमीटर दूर किशनंगज में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि किसी में दम नहीं कि CAA-NRC के नाम पर हमारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए।

Some people are spreading propaganda. Who will get whom out of the country? No one has the power to throw anyone out as everyone belongs to India. We've always created an environment of harmony and tried to unite everyone: Bihar CM Nitish Kumar at a public rally in Kishanganj pic.twitter.com/sRV3fD4p8D